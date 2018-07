D'Alessandro fica fora de treino e vira dúvida para Gre-Nal

Às vésperas do Gre-Nal, o técnico Diego Aguirre ganhou um bom motivo para se preocupar nesta quarta-feira. O meia do Internacional D''Alessandro reclamou de dores no quadril e ficou fora do treino. Assim, virou dúvida para o duelo com o Grêmio, domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O argentino sentiu dores ainda pela manhã e já iniciou tratamento no local. Ele deve ser reavaliado antes das atividades desta quinta, quando Aguirre deve começar a esboçar o time para o clássico do fim de semana. Para este jogo, o treinador poderá contar novamente com o lateral Geferson, que voltou aos trabalhos nesta quarta.

Apesar disso, Aguirre se vê às voltas com mais dúvidas. O atacante Jorge Henrique é alvo de negociação com o Vasco e poderá ficar fora do clássico se o acerto se confirmar nesta quinta. O chileno Aránguiz, que deve deixar o clube nas próximas semanas, segue com um problema no púbis.