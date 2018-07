Com dores, Lucas Pratto e Carlos viram baixa em treino

O técnico Levir Culpi ganhou dois bons motivos para se preocupar nesta terça-feira. Os atacantes Carlos e Lucas Pratto sentiram dores durante o treino e viraram dúvida para o duelo do Atlético-MG do fim de semana, contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada.

Carlos sofreu entorse no joelho direito após uma dividida e, de acordo com o clube mineiro, já iniciou tratamento. Pratto, artilheiro do time, reclamou de um incômodo muscular e também deixou o treino mais cedo. Encerrou o trabalho na academia. O departamento médico do Atlético não deu detalhes sobre a situação do atacante.

Os problemas físicos dos dois preocupam o treinador porque Luan, outra opção no setor ofensivo, ainda não voltou aos trabalhos normalmente. Ele era esperado para retomar os treinos na segunda, mas seguiu fazendo fisioterapia no departamento médico. Ele está em fase final de recuperação de uma entorse no joelho direito.

Nesta terça, chegou a fazer um trabalho leve no gramado. Mas não é certo seu retorno ao time em Goiânia. Enquanto isso, Levir Culpi torce para que os problemas físicos de Carlos e Pratto não sejam graves.