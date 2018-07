Osvaldo desfalca Fluminense em estreia na Copa do Brasil

Levir Culpi confirmou no treino desta terça-feira que o Fluminense terá força máxima na estreia na Copa do Brasil, contra o Tombense, em Muriaé (MG). O treinador até cobrou esforço dos seus jogadores em busca de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para evitar o jogo da volta, avançando direto à segunda fase.

Apesar da força máxima, Levir não terá o volante Douglas e o atacante Osvaldo, que vinha ganhando chances como titular. Ele segue com dores quadril esquerdo e foi vetado da partida. Douglas, por sua vez, tem dores no tornozelo direito. O lateral Jonathan trabalhou em separado nesta terça, mas não preocupa para o jogo em Minas Gerais.

Em compensação, Levir terá os retornos do meia Gerson, recuperado de uma virose, e do lateral Wellington Silva, que havia sido poupado na última rodada do Campeonato Carioca. Assim, o Fluminense deve entrar em campo nesta quarta com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Marcos Junior; Fred.

Depois do treino desta manhã, a delegação do Fluminense já se encaminhou para Muriaé. O duelo desta quarta-feira está marcado para as 21h45.