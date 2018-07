Philippe Coutinho é cortado da estreia do Brasil na Copa América

O meia Philippe Coutinho está fora da estreia da seleção brasileira na Copa América, contra o Peru, em Temuco, neste domingo. Pela manhã, o jogador fez exercícios na academia do hotel onde a delegação está hospedada em Temuco, a exemplo do que havia acontecido no sábado, mas não ficará nem sequer no banco de reservas. O técnico Dunga tem dois substitutos imediatos para a vaga: Fred, que apresenta maior força defensiva, e Douglas Costa, que pode dividir a armação de jogadas com Willian.

Coutinho sentiu o problema na última quinta-feira, um dia após o amistoso contra Honduras, no Beira-Rio. Ficou em observação e realizou exames na última sexta-feira para constatar a gravidade do problema, ainda em Porto Alegre. Durante a entrevista coletiva realizada neste sábado, o técnico Dunga descartou a possibilidade de corte, mas foi evasivo sobre a gravidade da lesão.

"É final de temporada e esse é um problema que sempre vai acontecer. Sempre pode aparecer algum imprevisto, como algumas são lesões, contusões leves. A maioria dos jogadores atua na Europa, e a gente tem de ser essa atenção", afirmou o treinador. "Ninguém corre risco de corte", afirmou o treinador.

Os concorrentes à vaga, Douglas Costa e Fred, tiveram boas participações nos últimos amistosos. Fred foi bem na vitória sobre o México, no Allianz Parque, e Douglas Costa atuou parte do amistoso contra Honduras - ele só se apresentou na véspera do jogo contra o México.

A provável formação do Brasil é a seguinte: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Fernandinho, Elias, Fred (Douglas Costa) e Willian; Neymar e Firmino (Diego Tardelli).