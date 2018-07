Com dores, Adriano deixa treino e vira dúvida na seleção

O lateral-esquerdo Adriano virou dúvida na seleção brasileira para o amistoso contra o Egito, na segunda-feira, em Doha. O jogador do Barcelona sentiu dores na coxa esquerda neste domingo e deixou o treino mais cedo. Se for cortado do jogo, será substituído por Alex Sandro.

O técnico Mano Menezes também tem uma dúvida no meio-campo. Ele ainda não sabe se iniciará o amistoso com Elias ou Fernandinho entre os titulares. Lucas Leiva, Hernanes e Bruno César estão garantidos no setor.

Neste domingo, o último treino antes do duelo com o Egito serviu para o reconhecimento do gramado do estádio do Al Rayyann, que receberá o amistoso, e também para trabalhar jogadas de bola parada no ataque. Mano insistiu na repetição dos lances, como fez na véspera com a defesa.

O treinador aproveitou a atividade do dia para definir o zagueiro Thiago Silva como o novo capitão da seleção. Ele vai substituir Luisão, que assumiu a braçadeira contra o Gabão, mas ficará no banco de reservas na segunda-feira.

Liderada por Thiago Silva, a seleção brasileira entrará em campo contra o Egito escalada com: Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Adriano (Alex Sandro); Lucas Leiva, Elias (Fernandinho), Hernanes e Bruno César; Jonas e Hulk. A partida está marcada para às 15 horas (de Brasília).