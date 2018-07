Com dores, Adriano desfalca Barcelona contra o Sevilla

Em seu lugar, o auxiliar técnico Jordi Roura deve manter na posição Jordi Alba, que enfrentou o Milan na derrota por 2 a 0, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ao voltar a sentir dores no tendão, Adriano se torna dúvida para os próximos confrontos do Barcelona no Espanhol. No próximo final de semana, o time catalão fará mais um clássico com o Real Madrid, sábado, no Santiago Bernabéu.

O Barcelona lidera o campeonato com boa folga. Tem 65 pontos contra 53 do vice-líder Atlético de Madrid e 49 do Real Madrid. Um eventual tropeço no clássico não deverá abalar o time catalão na busca pelo título.