Com dores, Adriano e Galhardo são vetados no Santos

SANTOS - O volante Adriano e o lateral-direito Rafael Galhardo vão desfalcar o Santos na partida deste sábado, contra o Figueirense, na Vila Belmiro. Pato Rodríguez e Bruno Peres deverão ser os substitutos dos dois jogadores.

Adriano foi vetado do jogo por causa de edema na coxa direita. Sem o volante, o técnico Muricy Ramalho vai optar por uma formação mais ofensiva, com Rodríguez, no meio-campo. Henrique e Arouca serão os volantes.

Será uma nova oportunidade para o argentino mostrar seu futebol no time. Depois que o Santos foi passado para trás pelo Corinthians na corrida por Martinez, que era do Vélez Sarsfield, Patito foi descrito como um jogador ''diferente'', parecido com Conca, ex-Fluminense.

Porém, depois de alguns jogos no Santos, o meia mostrou que é mais um carregador de bola, com pouca qualidade na armação e que raramente chuta no gol. "Acho que ele sentiu um pouco a pressão de jogar num clube da grandeza do Santos", disse Muricy.

No lugar de Galhardo, com um edema na coxa esquerda, retorna Bruno Peres, que era o titular da posição até o jogo contra o Náutico. Galhardo, que ficou parado durante cinco meses por causa da fratura no dedinho do pé esquerdo, com a lesão muscular corre o risco de voltar a atuar só em 2013.

Com estas mudanças, o Santos entrará em campo neste sábado com: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Juan; Henrique, Arouca, Felipe Anderson e Pato Rodríguez; Neymar e André.