Com dores, Álvaro vira dúvida para a decisão da Taça Rio

"O Álvaro está fazendo tratamento e será reavaliado. Pode ficar fora no domingo", avaliou o médico do clube, Walter Martins, após o treino desta quinta-feira. Fabrício, que substituiu Álvaro no segundo tempo da partida com o Universidad do Católica, poderá ganhar uma chance entre os titulares no domingo.

O volante Willians também virou motivo de preocupação nesta quinta. Ele sentiu um incômodo no tornozelo, mas tem boas chances de jogar a final. "Willians preocupa menos. Ele saiu por opção do Andrade", explicou Martins.

A boa notícia do dia veio do meia Michael, que se recupera de dores na coxa e deve estar em condições de jogar no domingo. Nesta quinta, ele deu voltas ao redor do gramado e disputou uma partida de futevôlei com o preparador físico Daniel Jouvin.

Ao final das atividades, Michael mostrou confiança em retornar ao time no final de semana. "Treinei bem. Hoje já não senti mais dores, fiz tudo o que foi pedido e estou trabalhando muito para estar em campo contra o Botafogo. Espero me recuperar para disputar essa final e ajudar o Flamengo a conquistar o título", comentou.