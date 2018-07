Com dores, Andrezinho vira dúvida e preocupa Botafogo

Andrezinho reclamara das dores ainda na terça-feira, mas, como nenhuma lesão foi constatada e o jogador queria atuar, a comissão técnica resolveu arriscar. Agora, a cautela será maior.

O meia foi submetido nesta quinta-feira a um novo exame de imagem para avaliar a extensão do problema, mas dada a boa atuação de Felipe Menezes contra o Olaria, o treinador está tranquilo quanto a poupar Andrezinho do compromisso.

Com nove pontos no Grupo A da Taça Guanabara, o Botafogo pode ficar muito perto da classificação para as semifinais com uma vitória sobre o Bonsucesso, uma vez que Flamengo, Nova Iguaçu e Resende, que disputam as duas vagas da chave, têm confrontos entre si.

PATROCÍNIOS - A diretoria alvinegra pretende chegar próximo à marca de R$ 30 milhões anuais com patrocínios na camisa do clube. Atualmente o uniforme exibe as marcas Guaraviton (master) e Havoline (barra), em valores que se aproximam dos R$ 20 milhões. O clube negocia nomes para as omoplatas e as costas. Caso fechem nos valores que pretendem, os dirigentes projetam um aumento de 20% em relação aos ganhos do ano passado.