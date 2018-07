Com dores, Arouca vira dúvida para enfrentar o Cerro Após desfalcar o Santos no empate com o São Bernardo, no sábado, o volante Arouca passará por um exame de ressonância magnética no início da semana para saber se poderá jogar contra o Cerro Porteño, do Paraguai, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro.