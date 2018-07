Com dores, Benzema desfalcará Real Madrid contra o Málaga neste sábado

Benzema também não atuará neste sábado para estar em condições ideais de encarar o clássico contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelo duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Além do jogador da seleção francesa, o Real Madrid não terá o português Fabio Coentrao e o alemão Sami Khedira diante do Málaga. Eles também acabaram sendo descartados pelo técnico Carlo Ancelotti, que evitou confirmar a escalação do time com antecedência nesta sexta-feira. E ele garantiu foco total no duelo deste final de semana, embora a cabeça do time e do torcedor já esteja no jogo de volta com o Atlético pela Liga dos Campeões

"Não estamos falando do jogo de quarta-feira e temos a motivação de fazer um bom jogo amanhã, porque é o que precisamos. Estou pensando na escalação, e ela ainda não está definida", disse o treinador italiano, em entrevista coletiva.

Dois pontos atrás do líder Barcelona, que também joga neste sábado, contra o Valencia, em casa, o Real está na briga direta pelo título espanhol.

Confira os relacionados para o jogo deste sábado:

Goleiros: Casillas, Keylor Navas e Pacheco.

Defensores: Varane, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Arbeloa e Nacho.

Meio-campistas: Kroos, James Rodríguez, Bale, Lucas Silva, Modric, Isco e Illarra.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Chicharito e Jesé.