Com dores, Bolatti também deve desfalcar o Inter O técnico interino Osmar Loss terá problemas para escalar o Internacional na volta ao Brasil, depois de ficar em terceiro lugar na Copa Audi, torneio amistoso disputado na Alemanha. Com seguidos desfalques, o time brasileiro deverá manter os jovens atletas no grupo principal para a partida contra o Atlético-GO, no domingo, pelo Brasileirão.