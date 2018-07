Com dores, Bruno Alves fica fora de treino de Portugal Portugal já tem pelo menos quatro desfalques para enfrentar os Estados Unidos, neste domingo, em Manaus, pela Copa do Mundo, e nesta sexta-feira ganhou uma nova preocupação. O zagueiro Bruno Alves, do Fenerbahçe, da Turquia, foi poupado do treino desta manhã em Campinas por estar com dores na coxa esquerda, mas a princípio está confirmado para a partida.