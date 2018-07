Com dores, Cáceres desfalca Fla contra o São Paulo O volante Cáceres não se recuperou a tempo de dores no quadril e desfalcará o Flamengo diante do São Paulo, neste domingo, no Engenhão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contusão do paraguaio foi resultado de um choque com o goleiro reserva Paulo Victor no treino da última sexta-feira.