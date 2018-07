Com dores, Cáceres não sabe quando volta ao Flamengo

RIO - O Flamengo ainda não sabe quando poderá contar com o volante Cáceres. O jogador paraguaio sofreu um choque com o goleiro Paulo Victor durante o treinamento da última sexta-feira, ficou fora da partida contra o São Paulo e tem a sua participação no confronto com o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, indefinida.

Cáceres ainda está em recuperação de modo gradativo da pancada no quadril, mas continua sentindo dores e não tem treinado com o restante do grupo. Nesta quinta-feira, o paraguaio realizou um trabalho físico sob supervisão do preparador Marcos Lima.

A mesma atividade foi feita pelo lateral-direito Léo Moura, que se recuperou de uma lesão na coxa direita sofrida no dia 13 de outubro e agora trabalha para readquirir o condicionamento físico.

"O professor Celso pediu que evitasse bola e fizesse um circuito físico para trabalhar a movimentação deles. Essa atividade serve para ganhar um pouco mais de condicionamento", disse Léo Moura.