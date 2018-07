Com dores, Castán desfalca Corinthians contra Botafogo-SP

Com dores na panturrilha esquerda, o zagueiro Leandro Castán não terá condições de defender o Corinthians na partida de sábado, contra o Botafogo-SP, no Pacaembu, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O defensor deverá ser substituído por Wallace, assim como aconteceu no segundo tempo da vitória sobre a Portuguesa, na noite de quarta.

Castán deixou o gramado mais cedo após levar uma "paulistinha" na panturrilha. Ele só deverá passar por exames nesta sexta, mas, como ainda está com dores e inchaço no local, será poupado pelo técnico Tite.

Outro problema para o treinador é o meia Danilo. Ele apresenta dores no tendão de Aquiles dos dois pés e tem poucas chances de jogar no sábado. Ao lado de Castán, Danilo foi o jogador que mais atuou no último Campeonato Brasileiro. Ele e o zagueiro disputaram 36 das 38 partidas do time na competição.

Jorge Henrique e Alessandro têm ainda menos chances de enfrentar o Botafogo. À espera dos exames de sexta, eles nem participaram do coletivo em campo reduzido realizado nesta quinta. Douglas e Adriano deverão ser opções do treinador no banco de reservas.