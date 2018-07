Com dores, Chávez deixa o treino do São Paulo mais cedo

O São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda com novidades entre os atacantes. O argentino Chávez deixou o treino mais cedo, com dores na panturrilha. Kelvin, no entanto, voltou a trabalhar depois de sentir dores no joelho direito. Ele havia sofrido uma pancada e deve voltar ao time no jogo de sábado com o Flamengo, no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Eliminado da Copa do Brasil na última semana, o clube terá a semana toda para trabalhar antes de receber o vice-líder do Brasileiro, no fim de semana. O São Paulo está somente quatro pontos acima da zona de rebaixamento e vem de duas derrotas seguidas na competição, a última delas no domingo, quando levou de 2 a 0 do Vitória, em Salvador.

O meia Michel Bastos, que tenta voltar a ter sequência na equipe, se destacou na atividade com um belo gol e se postula como possível novidade para sábado, assim como o meia Jean Carlos. O reforço foi regularizado, está livre de problema muscular e ainda teve a sua apresentação oficial pela manhã desta terça.

O lateral-esquerdo Mena foi convocado nesta terça para a seleção do Chile para a disputa de dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Equador, no dia 6, fora de casa, e Peru, no dia 11, em Santiago. Por coincidência, nesse último confronto o jogador terá como adversário em campo o companheiro de São Paulo Christian Cueva.