Com dores, Cláudio Winck é vetado e não viaja com o Inter para Caruaru

O lateral-direito Cláudio Winck foi vetado pelo departamento médico do Internacional nesta quinta-feira e nem viajou com a delegação do clube gaúcho para o jogo contra o Náutico, em Caruaru, no sábado, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Winck havia voltado aos treinos na terça-feira, após ser poupado na segunda em razão de uma pancada sofrida na vitória sobre o Figueirense, no sábado. Ele treinara normalmente. Mas, na quarta, apontou dores na coxa esquerda e virou dúvida para o duelo do fim de semana.

Nesta quinta, avaliado pelos médicos do clube, o lateral foi vetado da partida, segundo informou o clube ao fim do treino. Será a segunda baixa para o técnico Guto Ferreira escalar a equipe. O meia argentino D'Alessandro já era desfalque certo porque levou o terceiro cartão amarelo no sábado passado.

Sem o argentino, o treinador vem fazendo testes no meio-campo do Inter desde a terça. Camilo e Felipe Gutiérrez brigam pela posição. E o segundo vem levando vantagem na disputa. Nesta quinta, ele voltou a ser escalado entre os titulares.

Em outro teste, o treinador colocou Nico López no lugar de Sasha ao longo da atividade realizada na manhã desta quinta. Desta forma, o provável time do Inter que enfrentará o Náutico terá Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutiérrez (Camilo), William Pottker e Eduardo Sasha (Nico López); Leandro Damião.

Ainda nesta quinta, a delegação do Inter viajará para Caruaru (PE). Assim, o último treino, nesta sexta-feira, será realizado em solo pernambucano.