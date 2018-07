Com dores, Cortez desfalca São Paulo na partida contra Oeste

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Cortez se tornou o mais novo desfalque do São Paulo para o jogo contra o Oeste, domingo, no Estádio do Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador reclama de dores no joelho direito por causa de uma pancada e foi descartado da partida pelo departamento médico.

Assim, o jogador não foi incluído na lista de relacionados pelo técnico Ney Franco para o confronto. A lista, porém, conta com o volante Wellington e o atacante Luis Fabiano, que não participaram do jogo de quinta-feira com o Arsenal pela Copa Libertadores porque cumpriram suspensão automática e agora estão liberados para voltar ao time.

Outro desfalque do sistema defensivo é o zagueiro Lúcio, que vai cumprir gancho. A ausência do jogador abriu espaço para Ney Franco relacionar Luiz Eduardo, que deve ficar como opção no banco de reservas do São Paulo.

O time também não terá o atacante Osvaldo, liberado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Itália e Rússia. Assim, além do jogo contra o Oeste, ele não participará dos duelos contra São Bernardo e Bragantino.

Além desses desfalques, o São Paulo segue sem poder utilizar o atacante Negueba (lesão no ligamento cruzado do joelho direito) e os zagueiros Paulo Miranda (lesão no menisco do joelho esquerdo) e Rhodolfo (entorse no tornozelo direito).

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo com o Oeste:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Rafael Toloi, Edson Silva e Luiz Eduardo.

Laterais: Douglas, Carleto e Lucas Farias.

Volantes: Wellington, Rodrigo Caio, Denilson e Fabrício.

Meias: PH Ganso, Jadson, Maicon e Cañete.

Atacantes: Luis Fabiano, Ademilson, Aloísio e Wallyson.