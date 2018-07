Com dores, Dagoberto será reavaliado na terça-feira

O atacante Dagoberto poderá desfalcar o São Paulo no domingo, na partida contra o vice-líder Fluminense, na Arena Barueri. Com dores na coxa esquerda, o jogador fez tratamento no feriado desta segunda-feira e é dúvida para o final de semana. Ele será reavaliado na terça.

Dagoberto começou a sentir dores no local durante a partida contra o Vasco, no domingo. Por essa razão, ele precisou deixar o campo mais cedo, aos 33 minutos do segundo tempo. Marlos entrou em seu lugar para formar dupla de ataque com Fernandão.

Rodrigo Souto, Ricardo Oliveira e Ilsinho, que não jogaram no domingo, também fizeram tratamento nesta segunda e continuam sendo dúvida para a próxima partida. O restante do elenco, que ganhou folga neste feriado, se reapresentará na manhã desta terça, no CT da Barra Funda.