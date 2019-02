Com dores, Danilo Avelar fica fora de jogo do Corinthians em Ribeirão Preto

O elenco do Corinthians realizou na manhã deste sábado o seu último treino de preparação para o jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 19 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após a atividade, o clube confirmou que o lateral-esquerdo Danilo Avelar não foi incluído na lista de jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille para o confronto.

Autor de um dos gols do Corinthians na vitória por 4 a 2 sobre o Avenida-RS, na última quarta-feira, em São Paulo, pela Copa do Brasil, o atleta reclama de dores recorrentes na região lombar devido a uma pancada recebida durante o confronto com o time gaúcho.

Avelar será poupado também para poder se recuperar a tempo de poder estar à disposição de Carille para o jogo contra o Racing, na próxima quarta-feira, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Os dois times empataram por 1 a 1 no duelo de ida, na capital paulista, fato que obrigará a equipe alvinegra a marcar pelo menos um gol nesta partida de volta do mata-mata para poder avançar na competição, tendo em vista o maior peso do gol marcado fora de casa para efeito de desempate.

Por causa deste compromisso, o treinador corintiano deverá poupar quase todos os titulares em Ribeirão Preto, onde uma provável formação que irá a campo é a seguinte: Cássio; Michel, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf (Richard); Díaz, Urso, Mateus Vital e Clayson (Ramiro); Boselli (Gustavo).

O zagueiro Léo Santos, que deverá ser emprestado ao Fluminense, também não foi relacionado para o jogo contra o Botafogo. A principal novidade desta lista de 23 nomes é o meia Fabrício Oya, jovem de 19 anos formado na base corintiana, chamado pela primeira vez por Carille para uma partida da equipe profissional.

O Corinthians lidera o Grupo C do Paulistão, com dez pontos, mesma pontuação do Bragantino, vice-líder pelos critérios de desempate, que na abertura desta oitava rodada empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, em casa, na noite de sexta-feira.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Michel, Carlos Augusto e Fagner;

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes: Ralf, Richard, Ramiro e Junior Urso;

Meias: Sornoza, Mateus Vital, Pedrinho e Fabricio Oya;

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Sergio Díaz, Gustavo, Clayson e Gustavo Silva.