Com dores de cabeça e náuseas, Zico é internado no Rio de Janeiro RIO - O ex-jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra, o Zico, está internado no hospital Rios D'or, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ídolo do Flamengo e da seleção brasileira deu entrada nesta sexta-feira com náuseas e fortes dores de cabeça.