Com dores, Deco fica no Rio e desfalca o Fluminense

É provável até que Deco desfalque o time no Fla-Flu do fim de semana, pela fase semifinal da Taça Rio. Antes do Carioca, Enderson quer concentrar o foco da equipe na Libertadores. Apesar de a classificação ser muito difícil, o técnico se esforça para transmitir otimismo ao grupo.

Conta com a colaboração direta do atacante Fred, que tem ensaiado discurso de confiança, mesmo sabendo das dificuldades do Fluminense - precisa vencer o Argentinos e torcer para que o América do México, que lidera o Grupo 3 com 9 pontos, derrote o Nacional no Uruguai.

Para o lugar de Deco, Enderson vai manter Marquinho, que já atuou ao lado de Conca no domingo, quando o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, pelo Carioca. Deco não participou da partida porque estava suspenso.