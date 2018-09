Com dores, Diego e Diego Alves desfalcam o Flamengo contra o Bahia

O Flamengo terá duas baixas importantes em seu retorno aos gramados após a dura eliminação na semifinal da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, em São Paulo. O meia Diego e o goleiro Diego Alves sentiram dores na partida contra o Corinthians, em Itaquera, e foram liberados para retornar ao Rio de Janeiro nesta quinta.

Eles voltaram à capital fluminense, enquanto os demais vai seguir direto para Salvador, para o duelo contra o Bahia, no sábado, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. A dupla teve a companhia do atacante Henrique Dourado, que vai cumprir suspensão no fim de semana.

Diego e o goleiro vão passar por reavaliação médica nesta sexta para saber a gravidade das supostas lesões. O meio-campista sentiu dores na coxa direita durante a derrota para o Corinthians por 2 a 1, na noite passada. E acabou deixando a partida mais cedo, sendo substituído por Vitinho.

Diego Alves sentiu dores na coxa esquerda ao longo da partida, mas permaneceu em campo até o apito final. O reserva César deve assumir o gol rubro-negro na partida de sábado. Já a vaga de Diego está em aberto.

Para o jogo de sábado, o técnico Maurício Barbieri começou a esboçar a equipe em treino realizado nesta quinta, ainda em São Paulo, no CT do Palmeiras, na Barra Funda. Foram a campo somente aqueles que não foram titulares diante do Corinthians. Os demais jogadores foram para a academia.

A delegação flamenguista foi reforçada nesta quinta pelas chegadas de Piris da Motta e Gabriel Batista, que não puderam entrar em campo na Copa do Brasil. Para o duelo de sábado, Barbieri deve mandar a campo os titulares, após alternar escalações nas últimas rodadas do Brasileirão.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o time carioca focará toda a sua atenção no Brasileirão, do qual já foi líder, mas agora é quarto colocado, com 48 pontos, a três do líder São Paulo.

CIRURGIA

O volante Rolando, de 21 anos, sofreu lesão no menisco do joelho esquerdo durante treino e teve confirmada nesta quinta-feira a necessidade de passar por uma artroscopia. A cirurgia foi marcada para a noite de segunda-feira. O Flamengo não revelou o tempo de afastamento do jogador.