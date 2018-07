Com dores, Eduardo da Silva vira desfalque no Flamengo

Com dores musculares, o atacante Eduardo da Silva vai desfalcar o Flamengo no duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi. Autor do gol flamenguista no empate por 1 a 1 com o Fluminense, domingo, no Maracanã, ele sentiu um incômodo na coxa esquerda ainda no primeiro tempo do clássico e foi substituído pelo meia argentino Lucas Mugni.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu o substituto de Eduardo da Silva para a próxima partida. Além de Mugni, os atacantes Elton e Arthur disputam a vaga. Vai ser uma perda importante no esquema do Flamengo, já que o brasileiro naturalizado croata é um dos destaques da ascensão que a equipe carioca vive no Brasileirão e na disputa da Copa do Brasil.

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira. Os titulares no clássico realizaram apenas uma atividade regenerativa, enquanto os reservas fizeram um treino técnico. A delegação viaja nesta terça para São Paulo. Antes disso, porém, vai participar de um treino na sede social do clube, na Gávea. Sócios e 400 demais torcedores vão poder acompanhar a atividade das arquibancadas.