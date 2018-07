Com dores, Eduardo da Silva vira dúvida no Flamengo O Flamengo pode perder o atacante Eduardo da Silva para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Vitória. Ele sofreu uma pancada nas costas durante a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil, e deixou sentindo muita dor. De volta ao Rio, nesta quinta, o jogador se mostrou cauteloso com sua recuperação.