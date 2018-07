Com dores, Egídio se diz pronto para voltar ao Cruzeiro

Apesar de ainda reclamar de dores na mão esquerda, o lateral-esquerdo Egídio diz estar pronto para voltar a ser titular do Cruzeiro, nesta quarta-feira, contra o Atlético-PR. O jogador se recuperou recentemente de uma fratura no local e vai voltar ao time no Mineirão.

"Estou voltando e estou confiante para dar o meu melhor. Eu sinto poucas dores no local ainda, mas estou com força total e receio nenhum de me machucar de novo. Estou com pensamento só de entrar em campo e jogar meu futebol em prol do Cruzeiro", garantiu o único lateral-esquerdo convocado pelo técnico Marcelo Oliveira para o jogo desta quarta.

Egídio voltará ao time em momento pouco favorável. Depois de ser derrotado pelo São Paulo no fim de semana e ver reduzida a boa vantagem que tinha na ponta da tabela, o Cruzeiro busca a vitória sobre o Atlético para evitar jogar pressionado o clássico com o Atlético-MG, no domingo.

Para tanto, Egídio conta com o fator casa para fazer o Cruzeiro voltar a vencer. "A sequência de dois jogos em casa favorece ao Cruzeiro, precisamos fazer valer esse mando de jogo em casa, com apoio da nossa torcida, assim podemos distanciar ainda mais dos próximos colocados", projetou.

Além disso, o lateral pediu uma postura mais agressiva da equipe em casa. "Os times que jogam no Mineirão para nos enfrentar sempre aparecem fechados e saindo para o contra-ataques, encarando o jogo como se fosse uma final de campeonato. É nossa vez de encarar todos os jogos como final, tanto dentro como fora de casa", declarou.