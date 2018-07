Com dores, Fábio Santos não treina no Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite pode ter mais um problema para escalar o Corinthians para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Santos, no Pacaembu. Isso porque o lateral-esquerdo Fábio Santos não participou do treino coletivo da equipe nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento do Parque Ecológico.

A atividade aconteceu em campo reduzido e envolveu os titulares da equipe, que foram poupados da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. As exceções foram Emerson, suspenso por ter sido expulso no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, na Vila Belmiro, e substituído por Willian no coletivo, e Fábio Santos.

O lateral-esquerdo titular foi substituído pelo garoto PC, puxado das categorias de base por Tite exatamente para participar do treinamento. O reserva direto de Fábio Santos é Ramón, que fez apenas trabalho regenerativo, uma vez que jogou diante da Ponte Preta, no domingo à noite.