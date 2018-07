Com dores, Fábio Santos vira dúvida no Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite ganhou uma dúvida para o clássico com o São Paulo, no domingo. O lateral-esquerdo Fábio Santos sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o treino de quarta-feira e, com dores, ficou de fora das atividades do Corinthians desta quinta.

Em seu lugar, o treinador escalou o jovem Igor, de apenas 21 anos. O titular, porém, ainda não está descartado do clássico. Ele será reavaliado nos próximos dias para saber se tem condições de entrar em campo. Na rodada passada, o lateral também havia se tornado dúvida de última hora, mas acabou jogando normalmente.

Fábio Santos é o único problema na equipe, que contará com os retornos de Guerrero e Emerson, poupados no fim de semana. Ralf, que chegou a preocupar no início da semana, treinou normalmente e sua escalação é quase certa.

Sem problemas de suspensão, Tite poderá escalar o Corinthians com força máxima diante do São Paulo, em momento de crise, se o lateral-esquerdo estiver em condições de jogar. O time deve ser escalado no domingo com: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos (Igor); Ralf e Guilherme; Romarinho, Danilo e Emerson; Guerrero.

INGRESSOS

O clássico deste domingo deve contar com casa cheia no Pacaembu. Nesta quinta, o Corinthians confirmou a venda de 26.500 ingressos para o duelo com o cambaleante São Paulo. Há entradas ainda para quase todos os setores do estádio, incluindo a área reservada para a torcida são-paulina.