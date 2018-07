Com dores, Felipe desfalca Flamengo em rodadas finais

O técnico Dorival Júnior optou por manter Paulo Victor para as duas rodadas restantes no Brasileiro, contra o Vasco, sábado, no Engenhão, e o Botafogo, dia 2. Dorival quer avaliar o jovem goleiro e outros jogadores nas partidas finais do ano.

O diretor de futebol, Zinho, chegou ontem de uma viagem aos Estados Unidos durante o feriado e inicia hoje com o treinador o planejamento para a próxima temporada. Muitos contratos expiram no fim do ano e a dupla precisa definir quais serão renovados.

Zinho e Dorival ainda têm de lidar com o clima de indefinição no clube, que passará por eleição presidencial no início de dezembro. Em caso de reeleição de Patrícia Amorim, os dois seguem no clube. Um novo presidente poderá rever seus vínculos. O de Zinho termina no fim da temporada, mas Dorival tem acerto até o fim de 2013.