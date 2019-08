Com dores, Gabriel desfalcará Flamengo contra o Inter na Libertadores

Com dores musculares na coxa esquerda, Gabriel acabou sendo confirmado nesta terça-feira como desfalque de peso do Flamengo para o duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O time carioca enfrenta o Internacional nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, onde não terá o seu principal artilheiro para abrir vantagem no mata-mata, cujo confronto de volta será no próximo dia 28, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A ausência do atacante nesta partida no Rio foi confirmada no final da tarde desta terça, quando o técnico Jorge Jesus não incluiu o nome do jogador na lista de relacionados para enfrentar a equipe colorada. Por meio de publicação em sua página no Twitter, o Flamengo também informou: "Com dores musculares, o atleta Gabriel Barbosa segue trabalhos individualizados no CT".

Em um primeiro momento, o atleta, maior artilheiro do clube nesta Libertadores, com quatro gols, deu a impressão de que havia sido apenas preservado do treinamento da última segunda-feira, quando ficou realizando um trabalho na academia do CT do Ninho do Urubu. Nesta terça, porém, as dores persistiram e ele foi vetado pelo departamento médico do clube para o jogo desta quarta.

Por causa do desconforto acusado durante o clássico com o Vasco, Gabriel acabou sendo substituído por Berrío na partida. E essa não será a primeira vez que o atleta desfalcará o Flamengo por causa de dores musculares nesta Libertadores. Anteriormente, ele ficou fora do jogo de ida contra o Emelec, no Equador, devido as dores no mesmo músculo posterior de sua coxa esquerda, que voltaram a incomodá-lo agora.

Os relacionados para a partida contra o Internacional. #CRF pic.twitter.com/fjFAxYNeMr — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2019

O consolo para o técnico Jorge Jesus é o de que nesta quarta-feira poderá contar com os retornos do zagueiro Rodrigo Caio e do atacante Vitinho, recuperados de lesões. Liberados pelo departamento médico, os dois jogadores entraram na lista de 23 jogadores convocados pelo treinador português para encarar o Inter.

Por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, o defensor está sem jogar desde 28 de julho, quando enfrentou o Botafogo pelo Brasileirão, enquanto Vitinho atuou pela última vez no dia 21 do mesmo mês, quando lesionou o joelho em duelo contra o Corinthians, em São Paulo, e depois foi obrigado a passar por uma artroscopia.

Ainda não se sabe se Jorge Jesus vai promover a volta do zagueiro ao time titular neste duelo, enquanto Vitinho deverá ficar como opção de banco para entrar no decorrer da partida no Maracanã. Uma provável escalação do time para esta quarta-feira teria Diego Alves; Rafinha, Thuler (Rodrigo Caio), Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Cuéllar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Berrío (Everton Ribeiro).