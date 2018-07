Com dores, Jonathan prega superação no Cruzeiro O lateral-direito Jonathan admitiu nesta quinta-feira que jogará no sacrifício diante do Corinthians, rival direto na briga pelo título do Brasileirão, sábado, no Pacaembu. Com dificuldades para se recuperar de uma pubalgia, o jogador começará como titular porque o reserva Rômulo cumprirá suspensão.