Com dores, Juninho não treina e é dúvida no Vasco Ameaçado de perder a quarta posição no Campeonato Brasileiro para o São Paulo - a distância entre eles é de apenas um ponto -, o Vasco tem compromisso difícil neste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Além da irregularidade apresentada pela equipe nos últimos jogos, o clube vive uma crise por causa de salários atrasados e de outros problemas que vieram a público em declarações recentes do meia Juninho Pernambucano e do zagueiro Renato Silva.