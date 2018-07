Com dores, lateral Mayke desfalca Cruzeiro novamente

BELO HORIZONTE - O lateral-direito Mayke volta a ser desfalque para o Cruzeiro. Depois da ausência na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, quarta-feira, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ele ainda não se recuperou das dores na região lombar. Assim, não joga também diante da Ponte Preta, neste sábado, em Campinas, pelo Brasileirão.

"O Mayke ainda está sentindo um pouco e o departamento médico achou por bem ele ficar e se tratar", disse o técnico Marcelo Oliveira, adiantando que Mayke pode ter condições de enfrentar o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil.

Outro que pode voltar diante do Flamengo é o atacante Dagoberto, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. "Vamos deixar mais para a frente. Estamos monitorando bem o Dagoberto, um jogador que imprime velocidade, um jogador muito agudo e que precisa estar muito bem para exercer a sua função. Vamos monitorar as respostas dele aos treinamentos da semana", avisou Marcelo Oliveira.

Para o jogo diante da Ponte Preta, a novidade na lista de relacionados do Cruzeiro é a presença do meia Alisson, revelado nas categorias de base do clube, que voltou recentemente após quatro meses de empréstimo ao Vasco. Ele ficará como opção no banco de reservas.