Com dores, Leandro não treina e vira dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Leandro, do Palmeiras, não participou do treino da manhã desta sexta-feira e é dúvida para o jogo deste sábado contra o Paysandu, no Pacaembu, em rodada da Série B. O jogador chegou a iniciar o aquecimento, mas sentiu dores lombares e se retirou para ser examinado pela equipe médica.

Segundo o clube, as dores são decorrência da partida contra o Joinville, na última terça-feira. Nela, Leandro foi titular e foi substituído no segundo tempo para a entrada de Caio. Caso Leandro não possa enfrentar o Paysandu, o técnico Gilson Kleina vai ter poucas opções para escolher a dupla de ataque. Embora o titular Alan Kardec retorne de suspensão, Ananias está suspenso e Vinícius, machucado.

Quem já é desfalque certo é o meia Valdivia. O jogador deve chegar de viagem da Dinamarca, onde estava com a seleção chilena, e estará no clube somente à tarde para fazer exame da gravidade da lesão na coxa direita. O clube afirma que o jogador não vai enfrentar a equipe paraense.