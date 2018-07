Com dores, Luan deixa treino do Grêmio mais cedo após dividida

O treino do Grêmio nesta quinta-feira foi marcado pela contusão do atacante Luan. Um dos principais nomes do elenco na atualidade, ele precisou deixar a atividade mais cedo no CT Luiz Carvalho após uma dividida e se tornou preocupação para o técnico Renato Gaúcho.

Um dia depois de defender a seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, Luan participava normalmente do treino coletivo comandado por Renato. Já na parte final, no entanto, dividiu a bola com o volante Jailson e ficou no gramado, sentindo dores no pé esquerdo. Sem condições de continuar, assistiu ao resto da atividade do lado de fora.

Sem ele, Renato colocou o recém-contratado Jael no time titular, que teve alguns testes do treinador e foi escalado com: Marcelo Grohe; Leonardo, Rafael Thyere, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel (Fernandinho), Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha (Miller Bolaños); Luan (Jael).

O treino desta quinta não contou com a presença dos titulares Pedro Geromel e Walace, que realizaram trabalho de recuperação no vestiário depois de atuarem nos 90 minutos do amistoso da seleção na quarta. Edílson, Kannemann e Léo Moura também ficaram de fora e participaram de uma atividade específica.