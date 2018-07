Com dores, Luis Felipe é vetado e desfalca Palmeiras Depois do empate por 0 a 0 com o América-RN, no último sábado, no Pacaembu, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco do Palmeiras se reapresentou aos treinos na manhã desta segunda-feira. E já neste retorno aos trabalhos o departamento médico do clube confirmou que o lateral-direito Luis Felipe foi vetado do confronto diante do Oeste, nesta terça, às 21h50, no Teixeirão, em São José do Rio Preto.