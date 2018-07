Com dores, Marquinhos Gabriel vira desfalque corintiano contra a Ponte

O meia Marquinhos Gabriel, com dores na parte posterior da coxa direita, foi a principal baixa entre os 23 relacionados pelo técnico Fábio Carille no Corinthians para enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, às 17 horas, em Campinas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Corinthians aposta em time invicto para derrotar a Ponte Preta

O jogador reclamou de dores na última atividade comandada pelo treinador com o elenco, na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, sendo descartado pelo comandante para esta partida. Por outro lado, o zagueiro Pablo, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, está confirmado na equipe e volta ao time depois de ter sido desfalque de peso nos últimos confrontos.

Desta forma, o Corinthians deverá entrar em campo em busca da reabilitação no Nacional - após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro - com os seguintes titulares: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Romero, por sua vez, volta a ser titular depois de ter iniciado o duelo contra os botafoguenses no banco de reservas e substituído Marquinhos Gabriel no decorrer da partida. Jadson e Rodriguinho, que atravessam má fase, seguem ganhando voto de confiança e permanecem no time.

Líder do Brasileirão, com 59 pontos, o Corinthians precisa de um resultado positivo diante do time campineiro para ao menos manter a distância dos rivais Palmeiras e Santos na luta pelo título da competição.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para pegar a Ponte Preta:

Goleiros - Cássio e Walter;

Laterais - Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe;

Zagueiros - Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique;

Volantes - Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel e Maycon;

Meias - Danilo, Giovanni Augusto, Jadson, Pedrinho e Rodriguinho;

Atacantes - Clayson, Jô, Kazim e Romero.