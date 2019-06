Com dores, Matheus Ferraz e Yony González podem desfalcar Flu na Copa do Brasil

Além da derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve mais notícias ruins para a sequência da temporada. O time carioca pode ter dois desfalques importantes para a partida decisiva contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Matheus Ferraz e o atacante colombiano Yony González sentiram dores e viraram dúvidas para o técnico Fernando Diniz.

Na Arena da Baixada, o defensor deixou a partida ainda no primeiro tempo. Matheus Ferraz sentiu dores no joelho esquerdo após uma dividida com o atacante argentino Marco Ruben e deu lugar a Yuri. Yony González sofreu com dores musculares depois de uma arrancada na segunda etapa - na sequência saiu para a entrada de Brenner, que fez a sua estreia.

Já de volta ao Rio de Janeiro, os dois jogadores devem passar por exames médicos nesta segunda-feira. Caso não tenham condições de jogo, Fernando Diniz, que não esteve em campo no domingo por estar suspenso - o auxiliar Márcio Araújo o substituiu -, tem Frazan como opção para a zaga e Brenner, Kelvin e Ewandro para o setor de ataque.

No jogo de ida, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último dia 15, houve empate por 1 a 1. Quem vencer no Mineirão avança direto para as quartas de final. Nova igualdade leva a decisão aos pênaltis - não há o gol fora de casa como critério de desempate.

"Tivemos duas boas apresentações contra o Cruzeiro (pelo Brasileirão também). Reconhecemos eles como uma grande equipe, uma das maiores do futebol brasileiro. Elenco é riquíssimo. O jogo será difícil. Por isso, será importante se preparar bem. O jogo tem importância para o time e para o clube financeiramente. Hoje (domingo) perdemos. A vida é dinâmica, as coisas se modificam, especialmente pela forma como encaramos as coisas", disse Márcio Araújo depois da derrota para o Athletico-PR.