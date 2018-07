Com dores, Maxwell desfalca Barcelona contra o Real

Maxwell se machucou na partida de sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna, em rodada do Campeonato Espanhol. O jogador não conseguiu se recuperar e deixou o técnico Josep Guardiola com um grande problema para escalar a lateral esquerda.

Guardiola não terá nenhum lateral de ofício para o setor, já que perdeu o titular Adriano, também lesionado, na semana passada. Assim, o treinador deverá improvisar algum atleta na esquerda. Sergio Busquets e Javier Mascherano são os mais cotados.

Em compensação, o técnico terá o retorno do zagueiro Gabriel Milito, recuperado de lesão. Ele foi reintegrado ao grupo e treinou normalmente nesta segunda. Outra novidade foi a volta do zagueiro e capitão Carles Puyol, desfalque na final da Copa do Rei. Ele treinou com os demais atletas e tem boas chances de jogar na quarta.