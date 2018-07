Com dores, Moreno deve dar lugar a Julio Baptista

O Cruzeiro deve jogar sem seu centroavante diante do Santos, nesta quarta-feira, no Mineirão. Marcelo Moreno está com dores na coxa esquerda e não treinou nesta tarde, na véspera da partida, sendo tratado como dúvida para o técnico Marcelo Oliveira montar a equipe para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Nesta terça, o treinador comandou um rápido coletivo no fim do treino e escalou Julio Baptista no comando de ataque. O atacante ficou mais de um mês afastado da equipe por lesão e deve voltar direto para a equipe titular.

Moreno não é o único problema de Marcelo Oliveira para o jogo desta quarta-feira. No meio-campo, Alisson está vetado por lesão e Marquinhos não pode jogar porque já defendeu outra equipe (o Vitória) na competição. Willian foi observado como titular e deve jogar ao lado de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Julio Baptista.

Na defesa, Manoel é mais um lesionado. Léo, assim, retoma sua posição ao lado de Dedé. O Cruzeiro deve pegar o Santos com: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Willian; Júlio Baptista.