Machucado, Barrios desfalca Palmeiras no clássico com o Santos

O Palmeiras terá um importante desfalque para enfrentar o Santos, neste sábado, às 17h, no Allianz Parque. O atacante Lucas Barrios sofreu uma distensão muscular e foi vetado da partida pelos médicos do clube para evitar que a contusão se agrave.

Segundo o técnico Marcelo Oliveira, a situação não é preocupante, mas impede o paraguaio de estar em campo neste fim de semana. "Ele está fora do jogo. Teve uma pequena distensão muscular. Ele deve ficar um período curto fora, recuperando-se", disse o técnico em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.

O treinador comandou um treinamento fechado mais uma vez, sem a presença da imprensa, e não quis dar pistas da equipe que jogará. Disse que treinou algumas jogadas. A tendência é que Alecsandro entre no lugar de Barrios. A dúvida maior, no entanto, está sobre o esquema tático do Palmeiras. Marcelo Oliveira pode repetir a formação do 4-3-3, com três volantes (Thiago Santos, Jean e Arouca). Esta chance é maior de acontecer.

Outra opção seria voltar ao 4-2-3-1, colocando Robinho na equipe no lugar de Jean ou de Arouca. Existe ainda a dúvida no ataque. Erik pode ser mantido, mas Gabriel Jesus, que perdeu posição na partida contra o River Plate-URU, entrou bem e deve retornar ao time. "O que precisa de novidade no Palmeiras é a gente fazer gols e não levá-los. Fechamos o treino para criar algumas jogadas de bola parada e também observar algumas variações", explicou o comandante, que comentou sobre as declarações dos atletas lhe dando apoio no trabalho.

"Não vi nem ouvi, mas me falaram. Não é novidade isso. O ambiente aqui é muito bom e todos trabalham muito. Nunca tive qualquer problema com jogador em relação à disciplina ou algo do gênero. Fico grato pelo reconhecimento deles."

O Palmeiras deve enfrentar o Santos com Fernando Prass; Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean e Arouca (Robinho); Erik (Gabriel Jesus), Dudu e Alecsandro.