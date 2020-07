Com dores musculares, Everaldo desfalca Corinthians contra o Bragantino

O técnico Tiago Nunes ganhou mais um desfalque para escalar o time do Corinthians no confronto desta quinta-feira, no Morumbi, às 19 horas, diante do Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Além de Boselli, submetido a uma cirurgia no rosto por causa de uma fratura, o atacante Everaldo, com dores musculares na coxa esquerda, também está fora do duelo.

Everaldo sofreu a lesão no primeiro tempo do jogo com o Oeste, domingo passado, quando o Corinthians venceu por 2 a 0 e carimbou passagem para a fase seguinte do Estadual. O atacante passou por exames, que diagnosticaram uma mialgia (dor muscular).

Fora do jogo de quinta-feira, Everaldo está concentrado com todo o elenco no CT Joaquim Grava desde a semana passada e já iniciou os tratamentos na busca de uma recuperação para atuar no domingo, caso o Corinthians consiga a classificação para as semifinais.

Sem Boselli e Everaldo, Tiago Nunes poderá contar no setor ofensivo da equipe com o veterano Jô, que fará sua reestreia, e terá de definir se escala Janderson ou Mateus Vital. O time mais provável poderá contar com: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Cantillo (Camacho ou Ederson), Luan, Ramiro e Janderson (Mateus Vital); Jô.