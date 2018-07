Com dores musculares, Fred desfalca o Fluminense em Goiânia O técnico Enderson Moreira ganhou um desfalque de última hora para escalar a equipe do Fluminense que vai enfrentar o Goiás, neste domingo, em Goiânia. O atacante Fred, que havia sido escalado como titular no treino coletivo da manhã nas Laranjeiras, sentiu dores musculares e foi vetado pelo departamento médico.