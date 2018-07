Com dores musculares, Fred é poupado de treino no Flu

O meia Thiago Neves, em recuperação de um artroscopia no joelho esquerdo, fez circuitos físicos e especula-se que possa ser aproveitado até mesmo contra os goianos, o que superaria em muitas semanas a expectativa inicial. O volante Valencia, recuperado de grave estiramento muscular, participou sem problemas de coletivo entre os reservas.

A diretoria tricolor vai se reunir no próximo dia 25 com representantes do atacante Rafael Sóbis e do Al-Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos que o tem sob contrato, para tentar a permanência no Fluminense - Sóbis está emprestado até o fim de julho.

"O Fluminense quer, o Sóbis quer, o empresário do jogador quer. A permanência é o interesse de todos. Eles reconhecem que foi o Flu que abriu as portas para a sua recuperação", disse Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do clube das Laranjeiras.