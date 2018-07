Com dores musculares, Jorge Henrique desfalca Corinthians contra o Inter

SÃO PAULO - Jorge Henrique não enfrenta o Internacional, domingo, no Beira-Rio. O atacante reclama de dores musculares na coxa direita e, apesar de a lesão não ser grave, a comissão técnica do Corinthians resolveu poupá-lo para que o problema não se agrave e possa interferir na participação do atleta no Mundial de Clubes. Ele será o único desfalque do time em Porto Alegre.

O jogador passou quatro dias entregue ao departamento médico para tratar da lesão e somente nesta sexta-feira é que foi a campo. Mas enquanto os demais jogadores disputaram um descontraído rachão, Jorge Henrique apenas fez uma corrida leve em volta dos gramados do CT do Parque Ecológico.

O atleta se machucou justamente no momento em que parecia ter reconquistado de vez o seu espaço no time. Depois de sofrer com seguidas lesões musculares, ele foi titular nas últimas duas partidas, contra Atlético-GO e Coritiba.

Sem Jorge Henrique, Tite confirmou a volta de Danilo entre os titulares. O meia ficou quase um mês fora da equipe por causa de um corte no tornozelo direito e no último sábado, contra o Coritiba, atuou apenas no segundo tempo.

Paulinho e Fábio Santos, que na quarta-feira defenderam a seleção brasileira em amistoso contra a Colômbia, nos Estados Unidos, também foram confirmados. "Até domingo tem tempo suficiente para os dois se recuperarem", justificou Tite.

Emerson, que não joga desde o 13 de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho direito em partida contra a Portuguesa, começa no banco. "Ele está retornando agora, temos de aguardar um pouco mais. Ele tem condições de atuar no máximo 70 minutos", explicou o treinador.

O Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Martínez e Guerrero.