Com dores musculares, Léo Moura deve desfalcar o Flamengo

O Flamengo pode ficar sem o capitão Léo Moura para o jogo contra o Barra Mansa, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogador sentiu dores na coxa direita na partida contra o Macaé, no último sábado, e teve de deixar o campo.

De acordo com uma nota publicada pelo clube rubro-negro, nesta segunda-feira ele passou por fisioterapia e vai ser reavaliado pelos médicos do clube nesta terça. Caso não tenha condições de jogo, Pará deverá substituí-lo.

O goleiro Paulo Victor, por sua vez, dificilmente estará na partida. O jogador sofreu um choque forte na cabeça também durante o jogo contra o Macaé e teve de sair do estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), direto para o hospital, onde ficou internado até receber alta no domingo. O jogador também será reavaliado, mas devido à gravidade da lesão, o reserva César deve receber uma oportunidade.