Com dores musculares, Love pode desfalcar Corinthians contra o CSA

Vagner Love deverá passar por exames médicos na segunda-feira para avaliar se tem condições de enfrentar o CSA, quarta-feira, em Maceió, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante do Corinthians deixou o jogo com o Santos, sábado, em Itaquera, reclamando de dores musculares na coxa direita. Com 12 gols na temporada, ele é o artilheiro do time ao lado de Gustavo.

O Corinthians já não terá o atacante Boselli na quarta-feira. O argentino levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.

Mesmo com Boselli e Love no ataque, o Corinthians teve muita dificuldade para levar perigo ao Santos no empate por 0 a 0. Pedrinho, principal responsável pela armação das jogadas da equipe, reconheceu que o time falhou.

"A gente já vem com essa dificuldade há bastante tempo. Temos de trabalhar mais para poder evoluir. Com Boselli e Love, sabemos que vai ter mais homens dentro da área e a chance de cruzar ao em vez de fazer uma jogada. Quando jogamos com um ponta precisamos trabalhar mais a bola", disse.

O técnico Fábio Carille, que cumpriu suspensão no clássico com o Santos, volta a comandar a equipe à beira do gramado diante do CSA. Quem também retorna de suspensão é o lateral-direito Fagner. O Corinthians não vence há seis rodadas (quatro empates e duas derrotas) e, com 45 pontos, caiu para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.