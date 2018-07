Com dores musculares, Lucas Lima é dúvida no Santos Destaque do Santos na vitória sobre o Palmeiras, domingo, o meia Lucas Lima saiu com dores musculares no segundo tempo do clássico e agora é dúvida para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, às 22h na Vila Belmiro. Nesta terça, o jogador voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita e saiu na metade do treino.