Com dores musculares, Luis Fabiano não treina e é dúvida no São Paulo

O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, não treinou nesta terça-feira e é dúvida para o jogo de quinta, contra o São Bento, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Com dores musculares, o jogador não foi a campo e ficou apenas no departamento médico, junto com o volante Souza, que tem dores na coxa direita e também pode ser baixa.

A grande preocupação da equipe para os próximos jogos é o zagueiro Dória. O defensor é dúvida para o jogo da próxima semana, contra o San Lorenzo, pela Libertadores, por estar com dores no tornozelo esquerdo. Segundo o clube, ele não tem previsão de retorno. Nesta terça-feira, o jogador também passou a manhã no departamento médico.

Dória se machucou durante o treino do São Paulo na última sexta-feira, no Morumbi, em uma dividida com Jonathan Cafu. O defensor gritou de dor após o lance e logo foi retirado de campo pela comissão técnica. No clássico com o Corinthians, no domingo, Edson Silva entrou na vaga dele e deve ser mantido na equipe titular para a partida contra o São Bento.

Para esse confronto pelo Campeonato Paulista o técnico Muricy Ramalho também não vai ter Rafael Toloi. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 no clássico. Já Alexandre Pato estará de volta. O artilheiro da equipe na temporada com oito gols esteve de fora na última partida por questões contratuais.